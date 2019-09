The Politician: nuovo spot degli Emmy per la serie Netflix di Ryan Murphy

Netflix ha diffuso in streaming - e in onda nel corso della serata di premiazione dei 71esimi Emmy Awards - uno spot televisivo di The Politician, serie di Ryan Murphy in arrivo il 27 settembre sulla piattaforma digitale.

Il filmato, appositamente montato per la serata degli Emmy, mostra infatti un parallelo interessante tra vincitori e perdenti, con la voce-off che commenta appunto: "Dicono che sia un onore il solo fatto di essere candidati, ma diciamocelo, tutti amano i vincitori".

La serie - primo frutto dell'accordo milionario tra Netflix e il produttore americano - promette irriverenza, sagacia e (s)correttezza politica in gran misura, candidandosi a diventare presto un piccolo must del genere. La prima stagione dello show sarà composta da otto episodi dalla durata di un'ora, e avrà una release internazionale programmata per il 27 settembre su Netflix (Italia compresa).

Lo show è incentrato sul ruolo di Ben Platt, ovvero Peyton. la cui ambizione è da sempre quella di diventare Presidente degli Stati Uniti d'America. Ma prima dovrà conquistare un altra schiera di elettori: quella del Saint Sebastian, il liceo da lui frequentato, piattaforma imprescindibile per arrivare poi ad Harvard e, infine, alla Casa Bianca. Nel cast dello show anche due fedeli di Murphy, Gwyneth Paltrow e Jessica Lange, assieme a Zoey Deutch, Benjamin Barrett, Bob Balaban e Lucy Boynton. La Paltrow interpreterà la madre adottiva di Payton (Platt), mentre la Lange sarà la nonna del personaggio interpretato dall'attrice Zoey Deutch (Come far perdere la testa al capo, Vampire Academy).

Per questa e maggiori info vi rimandiamo al full trailer ufficiale di The Politician.