The Politician: primo poster e data di uscita ufficiale per la nuova serie Netflix

Dopo aver ingaggiato anche Jessica Lange in The Politician, la compagnia di streaming on demand Netflix ha finalmente svelato la data di uscita dell'attesa nuova serie televisiva creata da Ryan Murphy.

L'onore è spettato proprio a Murphy, che è sceso su Instagram per rivelare al mondo il primo poster ufficiale della serie (che come al solito potete trovare in calce all'articolo). "La mia prima serie Netflix!" ha scritto lo showrunner nella didascalia di accompagnamento. "Sono davvero orgoglioso di questo incredibile progetto e di questo incredibile cast. Non vedo l'ora che possiate gustarvelo il prossimo settembre."

Se Murphy si è tenuto sul generico, Netflix ha precisato che la serie arriverà il 27 settembre, affissando la data nell'immagine promozionale.

Ricordiamo che il cast di The Politician includerà, oltre alla sopracitata Jessica Lange, anche Gwyneth Paltrow, Zoey Deutch e Lucy Boyton.

La serie, descritta come una commedia satirica, racconterà l'ascesa politica e sociale di Payton Hobart (Ben Platt), un ricco studente di Santa Barbara che fin dall'età di sette anni sa che prima o poi diventerà il prossimo Presidente degli Stati Uniti: prima però dovrà vincere le elezioni del corpo studentesco, superare i suoi spietati rivali fra i banchi di scuola e assicurarsi un posto ad Harvard.

La serie è stata già rinnovata per una seconda stagione.