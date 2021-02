The Power: importanti aggiornamenti per la serie sci-fi di Amazon Prime Video

Arrivano importanti novità su The Power, la nuova serie fantascientifica prodotta e distribuita da Amazon Prime Video attualmente in fase di lavorazione per la regia di Reed Morano.

E' stato appena annunciato infatti che Rob Delaney, Alice Eve, Edwina Findley, Jacob Fortune-Lloyd, Zrinka Cvitešić, Simbi Ajikawo entreranno a far parte del cast della serie: si uniranno ai precedentemente annunciati come la protagonista Leslie Mann, Auli’i Cravalho, Tim Robbins, John Leguizamo, Eddie Marsan, Daniela Vega e Rainn Wilson nei 10 episodi diretti da Reed Morano e basati sul bestseller internazionale di Naomi Alderman.

La storia racconta un mondo simile al nostro nel quale però, improvvisamente, tutte le ragazze adolescenti sviluppano il potere di folgorare gli altri. Si tratta di un'abilità ereditaria, innato e che non si può sottrarre loro. Dal respiro internazionale e ambientata da Londra a Seattle, dalla Nigeria alla Moldavia, The Power racconta come questo potere evolverà da un lieve formicolio a benzina del motore di un rovesciamento totale nell’equilibrio del mondo.

Il romanzo è stato adattato per lo schermo dall’autrice, creatrice ed executive producer Naomi Alderman, dalla sceneggiatrice ed executive producer Claire Wilson, dalla sceneggiatrice e co-executive producer Sarah Quintrell, al cui fianco ha lavorato una writers’ room tutta composta da donne.

Non è stata ancora fornita una data di uscita ufficiale, dunque rimanete sintonizzati.