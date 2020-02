The Power: Rainn Wilson nel cast della serie fantascientifica Amazon

Secondo quanto riportato su Variety, Rainn Wilson si sarebbe unito al cast di The Power, la nuova serie fantascientifica prodotta da Amazon e basata sull'omonimo romanzo scritto da Naomi Alderman; Wilson si unisce così ai già confermati Eddie Marsan e Leslie Mann.

Prodotta e diretto dalla regista Premio Emmy Reed Morano, in The Power le ragazze adolescenti iniziano a sviluppare il potere di fulminare con scariche elettriche chiunque le minacci e presto riusciranno a trasferire questa abilità anche al resto della popolazione femminile. La serie seguirà le vicende di più personaggi durante il corso delle puntate e andrà ad approfondire come questo potere verrà vissuto da chi lo possiede e quali effetti avrà nella società.

Rainn Wilson dovrebbe interpretare il personaggio di Daniel Dandon, il Governatore di Washington. Nel romanzo originale, la storia segue Allie (Halle Bush), un'orfana americana che usa questo The Power per formare un nuovo gruppo religioso, Roxy (Ria Zmitrowicz), la figlia di un boss criminale di Londra, e Tunde (Toheeb Jimoh), giornalista nigeriana con un posto in prima fila sui cambiamenti della società. Il cast include anche Auli'i Cravalho nei panni della figlia di Margot (la protagonista interpretata da Leslie Mann), Jos, e John Leguizamo in quelli di Rob, partner di Margot. Marsan interpreterà Bernie Monke, un boss del crimine londinese, padre di Roxy. Monke viene descritto come un uomo legato al suo sistema di valori e il potere sviluppato dalla figlia andrà sicuramente a mettere in crisi le sue certezze.

Alla sceneggiatura dello show un gruppo tutto al femminile composto dalla stessa Alderman e da Claire Wilson (Rocks, Little Drummer Girl, Gangs of London), Sarah Quintrell (Ellen, The Trial: A Murder in the Family), Whit Anderson (Ozark, Daredevil), Stacy Osei-Kuffour (Watchmen, PEN15) e la scrittrice Rebecca Levene (The Hollow Gods Trilogy), queste ultime anche produttrici esecutive.

Della regia come detto si occuperà Reed Morano, già famosa per aver diretto alcuni episodi di una serie fortemente incentrata sul ruolo della donna in un universo distopico. Stiamo parlando di The Handmaid s Tale che vedrà una quarta stagione proprio nel 2020.