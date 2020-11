The Prince, Dan Stevens presterà la sua voce al principe Carlo e al principe Filippo

Dan Stevens interpreterà non una, ma ben due parti Reali nella commedia animata sulla famiglia reale britannica di HBO Max, The Prince, prestando la sua voce sia al principe Carlo che a suo padre, il principe Filippo.

The Prince, basato sulla popolare parodia dell'account Instagram di Gary Janetti, racconta con uno sguardo pungente e satirico la vita del principe George di Cambridge, il più giovane erede al trono britannico, mentre affronta le prove e le tribolazioni dell'essere un figlio reale.

Prima che George regni sulla Britannia, stabilirà le sue leggi nella versione comica di Gary Janetti sull'infanzia del futuro re d'Inghilterra vista dal punto di vista del principe. Poiché la sua successione non arriverà presto, in ogni episodio George troverà la sua strada nella vita di un giovane principe nei tempi moderni. Dalle 775 stanze di Buckingham Palace alla scuola elementare con persone comune.



The Prince presenta anche personaggi importanti nella vita di George come i suoi genitori, il duca e la duchessa di Cambridge, la sua quarta sorellina Charlotte a cui Sophie Turner ha prestato la sua voce, la sua moderna zia Meghan e lo zio Harry, il suo bisnonno Philip, e - chi può dimenticare - la sua bisnonna la Regina Elisabetta.

Janetti doppierà il principe George, insieme a Orlando Bloom che presterà la sua voce al principe Harry, Alan Cumming nei panni del maggiordomo di George Owen, Frances De La Tour nei panni della regina Elisabetta, Lucy Punch nei panni di Kate Middleton, Condola Rashad come Meghan Markle, Iwan Rheon nel ruolo del principe William.

La serie è scritta e prodotta da Janetti e prodotta da 20th Television.

Meglio conosciuto per il suo ruolo da protagonista in Downton Abbey, Stevens ha altri crediti degni di nota includono Legion di FX, Eurovision di Netflix e il film Disney che era terrorizzato di girare ovvero il live-action La bella e la bestia.