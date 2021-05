The Prince, la serie satirica sui reali inglesi rinviata per la morte del principe Filippo

Pochi giorni prima della morte del principe Filippo, Gary Janetti, creatore della serie animata The Prince, aveva scritto sui suoi canali social che il suo nuovo lavoro sarebbe "arrivato presto". Dopo il lutto che ha colpito la famiglia reale inglese, però, HBO Max ha deciso di posticipare l'uscita della serie.

"Siamo rimasti rattristati nell'apprendere della morte del principe Filippo e adatteremo i piani per il debutto della serie" recita infatti un comunicato redatto da un portavoce di HBO Max. "Una nuova data verrà annunciata in un secondo momento" ha aggiunto, anche se una data ufficiale per l'uscita di The Prince non era stata ancora comunicata.

Nel clima di cordoglio che ancora si respira nel Regno Unito, in effetti, far debuttare nelle prossime settimane (si parlava della tarda primavera) la serie, irriverente e satirica, non è evidentemente sembrata ai produttori una buona idea. Meglio rimandare a quando le acque si saranno calmate.

Basata sul popolare account Instagram parodistico sul principe George, The Prince offre "uno sguardo mordace e satirico sulla vita del principe George di Cambridge, il più giovane erede al trono britannico, mentre affronta le prove e le tribolazioni dell'essere un figlio reale."

A doppiare George è lo stesso Gary Janetti, mentre Dan Stevens presta la voce al principe Filippo e a Carlo. Fanno parte del cast vocale di The Prince, tra gli altri, anche Sophie Turner di Game of Thrones, Lucy Punch e Orlando Bloom.