The Prince, Sophie Turner sarà la voce della Principessa Charlotte nella serie di HBO Max

Da Regina del Nord a Principessa d'Inghilterra: sarà Sophie Turner a prestare la voce alla Principessa Charlotte nella serie animata di HBO Max The Prince.

Il finale di Game of Thrones ha visto la Sansa Stark di Sophie Turner diventare la sovrana indiscussa di Grande Inverno, ma l'attrice non ha certo smesso di indossare la corona... O almeno, di bazzicare tra i Reali.

Nella nuova serie animata prodotta da HBO Max, dedicata all'attuale famiglia reale inglese, Turner avrà modo di interpretare la giovane Principessa Charlotte, secondogenita dei Duchi di Cambridge, il Principe William e la moglie Kate Middleton.

L'annuncio è stato dato su Instagram da Gary Janetti, creatore di The Prince e produttore, sceneggiatore e attore de I Griffin, che ha condiviso un video a tema Halloween sulla sua pagina, ovviamente ma con protagonisti i royal (non più tanto) babies più adorabili d'Inghilterra.

Tra gli altri doppiatori dello show abbiamo Janetti nel ruolo del Principe George, Orlando Bloom in quello del Principe Harry, Lucy Punch nei panni di Kate Middleton, Alan Cumming in quelli del maggiordom di George, Condola Rashad come Meghan Markle, Tom Hollander sarà sia il Principe Filippo che il Prince Carlo, mentre Frances de la Tour presterà la voce alla Regina Elisabetta. Curiosamente, invece, un altro altro attore di Game of Thrones doppierà William: Iwan Rheon.

Bizzarra reunion per i due, visti anche i personaggi che hanno interpretato e interpreteranno sullo schermo, non trovate?