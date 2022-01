La Famiglia Proud: Più Forte e Coraggios, il ritorno è sempre più vicino: ecco il trailer!

Il revival de La Famiglia Proud, annunciato qualche tempo fa, finalmente arriverà su Disney+ il 23 Febbraio. The Proud Family: Louder and Prouder riporterà sui nostri schermi i protagonisti della serie di inizio 2000, con un nuovo stile di animazione e gran parte del cast originale a dare la voce ai personaggi. Date un'occhiata al trailer!

Il ritorno dei creatori originali Bruce W. Smith e Ralph Farquhar dà sicuramente molta sicurezza. E in effetti si riprenderà proprio dove eravamo rimasti ben 15 anni fa... più o meno. Infatti Oscar avrà un nuovo capo che lo porterà ad avere una nuova prospettiva sul suo rapporto con la figlia, mentre sembra che Penny abbia un nuovo fidanzato, lo stesso gruppo di amici, e nuove ambizioni. La Disney ha deciso di inserire un personaggio gay: si tratterà proprio del capo di Oscar, a cui darà la voce Billy Porter.

Il revival sembra voler riportare sullo schermo la magia dello show originale che ha fatto affezionare grandi e piccini, ma con un twist più moderno, che porterà la famiglia Proud in una nuova generazione e di fronte a nuove sfide. E a comunicare questo sarà anche il diverso stile di animazione e le musiche decisamente più moderne.

Tra i ritorni, ovviamente, ci saranno (tra i tanti) Kyla Pratt come Penny Proud, Tommy Davidson come Oscar Proud, Paula Jai ​​Parker come Trudy Proud e JoMarie Payton come Suga Mama. Tantissime anche le celebri guest star, tra cui ricordiamo Lizzo, Lil Nas X e Normani, a cui si aggiungeranno molti altri nomi. Siete pronti? Nell'attesa dell'arrivo dell'arrivo di The Proud Family: Louder and Prouder, vi ricordiamo tutte le uscite di Gennaio su Disney+.