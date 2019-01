The Punisher 2: ecco cosa dice la critica di questa nuova stagione

Nella giornata di ieri abbiamo visto il primo full trailer ufficiale della seconda stagione di The Punisher, che ne annuncia l'arrivo - per questo 18 gennaio - sulla piattaforma digitale Netflix.

In attesa di rivedere il caro buon vecchio Frank Castle in azione (e, ahimé, scoprire se anche il Punitore 'verrà punito' con la cancellazione da parte di Netflix), vi riportiamo degli stralci di alcune recensioni arrivate in rete in queste ore e che parlano proprio di questa nuova stagione. Ecco degli estratti:

"Dire che questa seconda stagione inizia lentamente è un po' ridondante, visti i ritmi delle serie Netflix della Marvel. Ma questo inizio lento fa bene alla serie perché, in questo modo, abbiamo il tempo di riconnetterci a Frank Castle e alla sua lotta per tornare alla vita normale dopo la guerra. Questo culminerà con una spettacolare scena d'azione che ci promette un bel po' di violenza" - IGN

"Dire che questa stagione è 'migliore' della prima o viceversa è ingiusto, perché sono differenti. E' una mossa per lo show che sembra dare la sensazione che Netflix avesse idea di trasformare Frank in qualcosa di più eroico nel corso del tempo. Ma visto quello che sta accadendo per gli show della Marvel, probabilmente questa sarà l'ultima avventura di Frank" - io9

"La seconda stagione di Punisher è più o meno dello stesso livello della prima. E la prima funzionava benissimo" - Forbes

"Punisher 2 è veramente divertente e tanto violenta. Ma non si può negare che stavolta il Punisher abbia scambiato le pallottole per il cervello, appoggiandosi su un intrattenimento più divertente che una narrativa significativa" - Collider

"Alla fine Punisher 2 ci dà tutto quello che vogliamo da uno show della Marvel e che non tutte le altre serie riescono a fornire. Visto quello che sta accadendo dietro le quinte tra Netflix e Marvel, probabilmente questo è l'ultimo viaggio di Frank. Ma è un bel viaggio". - Den of Geek

"La performance - che meriterebbe una nomination - di Jon Bernthal, insieme a dialoghi scritti in maniera brillante e grande azione ben coreografata, rendono Punisher 2 una stagione che soddisfa le attese" - Total Film

"L'unica cosa che i fan potrebbero obiettare è che, nonostante la seconda stagione di Daredevil e la prima di Punisher, questa stagione ancora fa affrontare a Frank quello che gli è accaduto ed è una sorta di storia di origini, ancora una volta. Ma alla fine della fiera Frank è quello che spara ai cattivi" - Comicbook.com

"Il tema di questa stagione è Frank che finalmente accetta il suo ruolo da Punitore ed in questo la serie è strepitosa e getta le basi per storie future che probabilmente non vedremo mai. [...] Per come è ora Punisher è insieme ad Iron Fist visto che entrambi gli show hanno impegnato due anni per mostrare al pubblico i personaggi per quello che sono. Ed ora, forse, dovranno ricominciare tutto da capo" - Joblo

"Marvel e Netflix riescono ad aggiustare praticamente qualsiasi problema della prima stagione e creano una seconda stagione in grado di rivaleggiare con l'intera serie di Daredevil" - Heroic Hollywood

"Lo showrunner Steven Lightfoot miracolosamente reinventa il personaggio, espandendo la stagione 2 verso nuove interpretazioni" - Inverse

"Dopo undici stagioni di show Marvel, gli spettatori sanno cosa aspettarsi. Ci sono scene d'azione decenti e un bravo attore protagonista, ma anche tutte le sottotrame noiose che avete visto nell'intero franchise" - Daily Dot

"Una delle cose più belle della serie è vedere come Frank stesso e i co-protagonisti reagiscono alla tensione tra chi sia Frank Castle e sul suo essere diventato Punisher. Sfortunatamente, la seconda stagione fallisce in quest'aspetto" - Comics Beat

"Se Punisher seguirà le orme degli altri show Marvel, questa sarà l'ultima volta per lui. Peccato che lo vedremo con una stagione fiacca" - AV Club

"Più villain hanno funzionato in altre serie (come per Daredevil) ma non solo questi personaggi sono troppo interessanti per dividere i loro archi narrativi in due, ma le loro storyline differenti creano storyline differenti che distraggono." - The Playlist

"La seconda stagione di Punisher presenta tutti gli stessi problemi delle altre: ritmo lento, troppi episodi" - Metro

"La seconda stagione avrebbe potuto esplorare temi importanti e domande interessanti come un quesito sul ruolo di un vigilante nel 2019, ma invece si assicura delle narrative stanche che sembrano vecchie di dieci anni" - Flixist

"Non posso dire che Punisher 2 sia uno show assolutamente da guardare per i fan Netflix e Marvel, ho dei pensieri contrastanti a riguardo [...] Sicuramente vorrei guardare di più di questo Punitore, ma ho paura che non lo vedremo più su Netflix" - SuperBroMovies

La serie debutterà il 18 gennaio.