The Punisher 2, i fan decretano: 'meglio il Mosaico del film del 2008'

La seconda stagione di The Punisher debutterà su Netflix questo 18 gennaio, ma i fan hanno già criticato aspramente il look del personaggio interpretato da Ben Barnes nella serie tv.

Se siete amanti dei fumetti originali del Punitore, saprete che Billy Russo - in arte Mosaico (Jigsaw in originale) - è forse la nemesi principale di Frank Castle. Russo era un sicario che Castle gettò giù da una vetrata nei comic-book originali: Billy, detto 'il Bello', non morì ma il suo volto fu completamente devastato dai vetri. Il suo volto ricordava, ora, quello di un mosaico.

Il personaggio è stato adattato da Lexi Alexander nel poco fortunato - ma poi diventato cult movie col tempo - Punisher - Zona di guerra dove, a dargli vita, era l'attore Dominic West. Il look estremo di Mosaico (in italiano chiamato - ahimè - Puzzle) venne trasposto alla perfezione dalla regista su schermo... ed è chiaro che i fan non amino molto questa nuova versione del personaggio che vedremo nella seconda stagione con il volto di Ben Barnes!

Rispetto al fumetto - e al film - il suo look non è estremo e le sue cicatrici sono pochissime; inoltre è stato confermato che non verrà mai chiamato Mosaico. I fan sui social network hanno già, dunque, decretato il vincitore e hanno affermato: il Mosaico del film del 2008 batte 10 a 0 quello della nuova serie tv.