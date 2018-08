The Punisher 2, Frank Castle indossa l'iconico teschio nelle nuove foto dal set

Mentre cresce l'attesa per ammirare un primo trailer ufficiale della seconda stagione di The Punisher, le cui riprese si sono concluse pochi giorni fa, oggi è grazie alla pagina Twitter The Retro Rogue che possiamo ammirare Jon Bernthal in azione nei panni di Frank Castle in alcune nuove immagini dal set.

Il dettaglio che farà però sicuramente felici i fan di questo anti-eroe urbano dedito alla giustizia privata è uno e uno solo: l'iconico teschio che da sempre contraddistingue il vestiario del personaggio. Essendo il suo look leggermente rivisitato, però, il disegno del teschio non compare su di una maglietta come nei fumetti ma -esattamente come nella seconda stagione di Daredevil- su di un giubbotto anti-proiettile, il che lascia presumere che lo indosserà esclusivamente in occasioni di guerriglia o scontri.



La seconda stagione di The Punisher sarà composta da 10 episodi anziché 13, numero molto gradito allo showrunner Steve Lightfoot, in quanto gli consente di concentrarsi sui personaggi principali. Jon Bernthal tornerà ad essere Frank Castle/Punisher, mentre Ben Barnes sarà nuovamente Billy Russo che si sdoppierà nel villain noto come Mosaico. Tra le new entry troviamo Annette O'Toole e Corbin Bernsen, rispettivamente nei panni di Eliza E Anderson Schultz, oltre a Josh Stewart, Floriana Lima e Giorgia Whigham.

Ritornerà al fianco di Frank la Karen Page interpretata da Deborah Ann Woll, personaggio introdotto in Daredevil e compagna fidata del Punitore. I dettagli della trama, come tipico delle produzioni Netflix, sono ancora sconosciuti.



Per quanto riguarda The Punisher, Netflix non ha ancora annunciato la data di uscita ufficiale della seconda stagione, mentre ha recentemente confermato che la terza stagione di Daredevil debutterà sulla piattaforma streaming entro la fine dell'anno.