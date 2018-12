The Punisher 2 non affronterà gli eventi di Avengers: Infinity War

Anche se il motto delle serie tv del Marvel Cinematic Universe è che 'tutto è collegato', i due media - film e televisione - non sempre si sono incontrati e, a parte sporadici casi, si ignorano a vicenda.

Problemi di tempismo tra le varie produzioni o altro, non è chiaro. O meglio: non è mai stato limpidissimo da parte di entrambe le divisioni della Marvel. Quel che è chiaro è che, per sopperire alla mancanza di citazioni nei film in produzione in questi anni, la divisione televisiva della Casa delle Idee ha avuto la 'brillante' idea di ambientare tutte le proprie serie televisive (ad esclusione di Agents of S.H.I.E.L.D.) prima di molti altri film cinematografici, in primis Avengers: Infinity War.

Essendo ambientati molto prima degli eventi di Infinity War, dunque, per questi show è molto facile evitare i collegamenti e il dover fare riferimento a situazioni cosi catastrofiche per l'intero universo.

Durante una recente intervista con Collider, dunque, lo showrunner della seconda stagione di The Punisher, Steve Lightfoot, ha confermato che, anche in questo caso, la serie non affronterà gli eventi del film uscito quest'anno essendo ambientato molto prima.