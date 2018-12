The Punisher 2: tra cancellazioni, temi e... il volto di Mosaico

Questo gennaio arriverà su Netflix la seconda stagione di The Punisher (di cui vi abbiamo già svelato numerosi dettagli) ma la paura dei fan è che sia "l'ultima", viste le recenti cancellazioni degli show della Marvel da parte del colosso digitale.

Nel corso di un'intervista, l'attore Jason R. Moore - interprete di Curtis Moore - ha svelato di aver temuto una cancellazione della serie addirittura dopo l'uscita della prima stagione! "Ho pensato avessimo finito lì" ha spiegato a Collider "Perché erano usciti già i trailer e, cavolo, c'è un tizio che fa saltare in aria i cervelli. E' quel che vedi. Sono molto sensibile riguardo il clima politico attuale. Mi sono detto 'devo iniziare a trovarmi un lavoro'.". Fortunatamente per lui e per i fan, Netflix ha rinnovato lo show per una seconda stagione.

Seconda stagione che vedrà Frank Castle diventare, a tutti gli effetti, il Punisher dei fumetti. "Se mi chiedete quale è il tema della seconda stagione, vi spiego che è incentrata su Frank Castle che cerca di adottare l'identità del Punitore". E riguardo il personaggio di Billy Russo (che vi abbiamo già svelato non verrà mai chiamato 'Mosaico' nella serie), Ben Barnes conferma che non vedremo il look estremo del personaggio come visto nei fumetti originali bensì una rivisitazione delle cicatrici (che, dalle foto dal set, non sono piaciute tanto agli appassionati). Barnes ha però specificato che la produzione è stata molto attenta alle ferite subite dal personaggio nel finale della seconda stagione, cosi da rendere realistica ogni sua cicatrice. Il risultato su video pagherà?