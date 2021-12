The Punisher, dopo l'annuncio su Daredevil i fan sperano nel ritorno di Jon Bernthal

A poche ore dall'annuncio ufficiale del ritorno Charlie Cox nei panni di Daredevil non si sono fatte attendere le reazioni dei fan dell'universo Marvel, che adesso sperano anche nel ritorno di Jon Bernthal nel ruolo di The Punisher.

Un ritorno di cui si era già parlato nelle scorse settimane, mano a mano che crescevano i rumour. Lo stesso Bernthal ha commentato le voci su The Punisher, affermando che sarebbe stato disposto a tornare a interpretare Frank Castle solo se fatto nel modo giusto. Anche in passato l'attore si era dichiarato favorevole a un ritorno in una possibile terza stagione di The Punisher, dopo la cancellazione nel 2019.

Dopo aver invocato a lungo il ritorno di Daredevil, i fan dell'universo Marvel hanno accolto con grande entusiasmo le dichiarazioni di Kevin Feige, che ha affermato che quando Daredevil tornerà nel Marvel Cinematic Universe sarà interpretato da Charlie Cox, anche se non è ancora noto se avverrà in una serie o in un film: le ultime speculazioni riportavano un suo impegno per ben 4 produzioni targate Marvel.

I fan hanno approfittato dunque per chiedere a gran voce il ritorno di un altro vigilante di New York, invocando a gran voce un nuovo annuncio riguardante la serie TV The Punisher, con Jon Bernthal nei panni di Frank Castle. Non ci resta che aspettare per scoprire se in casa Marvel terranno conto delle insistenti richieste del pubblico.