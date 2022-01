The Punisher, arriva il rumor che i fan speravano: Jon Bernthal sarà Frank Castle nel MCU

Per il momento si tratta semplicemente di un rumor non confermato ufficialmente, quindi da prendere con estrema cautela, ma secondo le ultime indiscrezioni pare che Jon Bernthal riprenderà i panni di Frank Castle aka The Punisher per il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe, proprio come accaduto per Charlie Cox e il suo Daredevil di Netflix.

Dopo il cameo di Charlie Cox in SpiderMan No Way Home e l'introduzione di Kingpin in Hawkeye ancora interpretato da Vincent D'Onofrio, era solo questione di tempo prima che cominciasse a trapelare qualcosa sul Punitore di Bernathal. Nuovamente, si tratta di un'indiscrezione lanciata dallo scooper MyTimeToShineHello che sul suo profilo Twitter, come di consueto ormai, ha scritto: "Il Punisher di Jon Bernthal tornerà", lasciando intendere che il personaggio farà presto il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe al fianco dei già confermati Daredevil e Kingpin.

All'epoca della cancellazione di The Punisher i fan erano rimasti interdetti chiedendo subito il ripristino della serie (un po' come tutte quelle targate Marvel / Netflix che hanno subito lo stesso destino), mentre proprio Jon Bernthal aveva aperto a un suo ritorno nei panni di Punisher solo se fosse stato fatto nel modo giusto:

“Il personaggio è molto dentro me ormai. Detto questo, so anche quanto sia importante questo personaggio per così tante persone. Semplicemente non voglio vedere il personaggio gestito in modo leggero. Vorrei farne parte solo se fosse fatto nel modo giusto. È un personaggio straordinariamente oscuro che non sta cercando di sfuggire a quell'oscurità. Penso che sia una strada davvero difficile da percorrere in questi giorni. Mi piacerebbe farlo se potessimo farlo bene. Non si tratta solo di non farlo, si tratta di farlo bene".

Bernthal aveva già parlato in precedenza sul suo possibile ritorno in The Punisher, ora si aspetta solo l'ufficialità della cosa. Secondo voi in quale progetto Marvel potrebbe riapparire Frank Castle? Ditecelo nei commenti.