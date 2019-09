The Punisher: Ben Barnes pubblica il video di una scena tagliata della prima stagione

Ben Barnes, ex co-star della serie Marvel's The Punisher, cancellata lo scorso febbraio, ha pubblicato sul suo account ufficiale di Twitter un video di una sequenza tagliata della prima stagione dello show, e quindi mai inserita nel montaggio finale. La scena mostra una violenta rissa da bar che si sviluppa in un luogo esterno.

Nella clip è presente anche Jon Bernthal; l'intera scena si può vedere al ralenti e sembra coinvolgere diversi attori.

Il video pubblicato da Barnes è stata l'occasione per molti fan di commentare reclamando la terza stagione dello show, mai realizzata a causa della chiusura anticipata della serie. Netflix infatti ha deciso qualche mese fa di non rinnovare la serie per una terza stagione.



The Punisher è finita nel calderone del rimescolamento delle serie tv che riguarda il debutto di Disney+ come nuova piattaforma streaming legata alla Casa di Topolino e quindi tutti gli show Marvel su Netflix sono praticamente stati rimossi.

Era praticamente impossibile che Disney consentisse ad un concorrente diretto come Netflix di poter distribuire i contenuti dei personaggi Marvel.

L'ultimo show a rimanere nel pacchetto è stato Jessica Jones, poi anch'esso cancellato. Lo showurunner di The Punisher ha comunque progettato un'eventuale terza stagione:"L'immagine finale della seconda stagione richiama ad un appello della gente, come se dicesse 'Non vedo l'ora della terza stagione, torna indietro e guarda che cavolo sta facendo'".

Secondo Steve Lightfoot la seconda stagione è come un film western. La produzione ufficiale della seconda stagione, con la fine delle riprese ad agosto 2018, ha di fatto concluso la creazione dello show, anche se i fan sperano in un clamoroso ritorno.