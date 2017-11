The Punisher: Bernthal spera che la serie apra il dibattito sull'uso delle armi

, l'attore protagonista di Marvel’s The Punisher , la nuova seriein uscita il prossimo 17 novembre sulla piattaforma di streaming digitale, spera che la sua serie apra alla riflessione e/o al dibattito sulla spinosa questione del "controllo delle armi", tanto attuale in USA.

Jon Bernthal spera davvero che la sua serie in solitaria per Netflix possa aiutare gli Stati Uniti ad aprire un serio e costruttivo dibattito sul controllo delle armi non solo perché la violenza è un tema ricorrente in Marvel's The Punisher - Frank Castle è noto per essere estremamente brutale - ma anche perché, come sappiamo, dopo la sparatoria di Las Vegas, la premiere della serie è stata rimandata e il panel al NY Comic Con cancellato in segno di rispetto nei confronti delle vittime parlando con USA Today, l'attore ha detto che:

"L'arte è straordinaria, è lo specchio della realtà che viviamo e può aiutarla a porsi delle domande costruttive su sé stessa. Non credo che il nostro compito sia quello di rispondere a queste domande, ma possiamo portare le persone a porsi le questioni, a rifletterci su. E se questo show riuscisse a far questo, credo sarebbe una cosa davvero positiva."

Poi, su quanto accaduto a Las Vegas, Benthal ha dichiarato che il fatto è stato "un'altra incredibile tragedia compiuta da un disgustoso codardo" e ha poi aggiunto:

"Non ci sono parole per quanto è accaduto e quello che io ho imparato riflettendo sula questione è che, mio Dio, dobbiamo iniziare a realizzare che questo è un problema serio e dobbiamo assolutamente cominciare a parlarne, ad aprire dei dibattiti e dobbiamo piantarla di essere così rigorosi e inamovibili, politicamente, su questo argomento. Bisogna capire da dove nasce il problema, aprire i nostri cuori e le nostre menti gli uni verso gli altri, dobbiamo proprio iniziare a lavorare seriamente su questa cosa."

Il problema è annoso e, lo sappiamo, l'attuale Presidente Usa, Donald Trump, non è contrario all'uso delle armi, vedremo se e quando cambierà qualcosa in tal senso; per ora non possiamo far altro che sperare che le parole di Jon Benthal facciano breccia nella mente di almeno alcuni tra gli spettatori statunitensi di Marvel's The Punisher, che potremo goderci a partire da venerdì prossimo su Netflix.