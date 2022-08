The Punisher clamoroso: Jon Bernthal torna in un revival MCU, parola di Rosario Dawson!

È probabilmente la rivelazione più clamorosa arrivata dagli Stati Uniti nottetempo, quella che vuole Jon Bernthal pronto a rivestire i panni di The Punisher in un nuovo revival sul Marvel Cinematic Universe, dopo il ritorno di Daredevil. Lo afferma con grande sicurezza Rosario Dawson, interprete Claire Temple nelle stagioni su Netflix.

All’inizio dello scorso mese, quando ancora le fantastiche immagini di Matt Murdock nella nuova serie con Tatiana Maslany dovevano ancora affiorare al San Diego Comic Con, ci chiedevamo (quasi retoricamente) se il rewatch delle prime stagioni di Daredevil fosse propedeutico al ritorno del personaggio nel Marvel Cinematic Universe. Ora possiamo confermare che tutti i Defenders saranno propedeutici al MCU. Se non tutti, da oggi almeno uno in più: Frank Castle, interpretato per due stagioni di Marvel Television dal cupissimo Jon Bernthal.

C’erano stati dei rumor sul suo ritorno, ma altrettanti erano arrivati sul conto di Jessica Jones di Kristen Ritter, ma nulla era certo o confermato. Ora, per quanto riguarda un revival del Punitore, quella conferma c’è e viene direttamente da una delle co-star, Rosario Dawson, interprete di Claire Temple e apparsa in quasi tutte le serie sui Defenders. Lo ha dichiarato tramite Caleb Williams con apparente sicurezza, quasi una certezza, nel corso C2E2 di quest'anno, confermando che lo show tornerà per una terza stagione revival prodotta dai Marvel Studios e che, apparentemente, sarà proprio Bernthal a riprendere il ruolo senza che venga sottoposto a recasting.

Dawson non ha rivelato ulteriori dettagli sul ritorno di The Punisher a parte il fatto che ne avesse sentito parlare di recente. Anche se non si trattasse ancora di un vero e proprio standalone sul personaggio, avrebbe perfettamente senso considerati i ben 18 episodi da riempire nella serie di recente annuncio Daredevil: Born Again. Nel frattempo, ci si prepara al ritorno del personaggio nella prossima serie live-action dei Marvel Studios: Tatiana Maslany ha parlato del particolare rapporto fra Matt Murdock e She Hulk, anticipando così che She Hulk sarà metà cinecomic metà legal drama. Voi come accogliete la notizia? Ditecelo nei commenti!