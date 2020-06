The Punisher: una coppia taglia la strada a Jon Bernthal, ecco come ha reagito

Sulle strade si esagera sempre, tra improperi rivolti ai passanti e maledizioni lanciate agli automobilisti. Ma cosa fare quando ti accorgi che la persona a cui tagliato la strada è Jon Bernthal di The Punisher?

Un'eventualità che farebbe gelare il sangue nelle vene a chiunque, soprattutto perché l'attore ha dato prova di tutta la sua aggressività in ruoli come quelli di Frank Castle (The Punisher, appunto) o di Shane (in The Walking Dead). Nonostante la serie sia tristemente nota anche per la controversia legata all'utilizzo del simbolo di The Punisher da parte della polizia americana, in questo caso c'è stato un happy ending che dovrebbe essere preso ad esempio da tutti coloro che si fiondano nel traffico sul piede di guerra.

"Ho letteralmente tagliato la strada ad un furgone prima, e credevo che il guidatore mi avrebbe fatto il dito medio, invece si è tolto gli occhiali e mi ha sorriso... ed era JON BERNTHAL! ", ha dichiarato su Twitter la ragazza che era alla guida, al fianco del suo fidanzato.

L'attore ha successivamente cercato il tweet e ha deciso di commentarlo: "Ti voglio bene, ragazza. Dì al tuo ragazzo che lo saluto".

Insomma, nessun insulto e nessuna reazione aggressiva, anche perché la coppia in questione deve aver subito realizzato l'errore commesso. D'altra parte Bernthal avrebbe potuto far valere i suoi diritti, ma ha invece scelto di dimostrare un po' di affetto tra le violente strade statunitensi.

