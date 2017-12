The Punisher: Deborah Ann Woll desidera interagire ancora col personaggio di Jon Bernthal

Recentemente intervistata dariguardo il futuro del suo personaggio e l’eventuale ritorno nelle future stagioni di The Punisher , l’attrice Deborah Ann Woll ha rivelato di aver desiderato di prender parte allo show sin dal suo annuncio e che non ha ancora finito di raccontare la sua "storia".

“Quando hanno rivelato che avrebbero prodotto uno show sul Punisher, ho subito sperato di potervi prendere parte. [In questi casi], la produzione contattata il tuo agente e verifica la tua disponibilità, e così via. […] Quando l’ho scoperto, ero così felice perché io adoro il rapporto che si è instaurato tra Frank e Karen, e di certo non ho ancora finito di raccontare la mia storia, nemmeno dopo aver preso parte alla prima stagione di The Punisher. C’è ancora molto da scavare. Ogni opportunità che ho per rafforzare queste storie è ben accetta.”



In seguito, la Woll ha ammesso che adora lavorare con Jon Bernthal e soprattutto apprezza la sua interpretazione di Frank Castle: “Il Punitore è un personaggio che non ha ancora avuto un arco [narrativo]. Non conosco la sua storia editoriale, ma sembra che gli venga naturale agire come una macchina omicida anti-eroe. Jon ha quella vulnerabilità e sensibilità naturale che potrebbero facilmente spingerti a temerlo, e al contempo amarlo. È uno show entusiasmante perché interpreta il suo personaggio come nessuno aveva mai fatto prima.”

“Uno dei nostri momenti preferiti è la scena in cui [Karen] lo abbraccia all’improvviso. Mi è piaciuta perché, dopo aver letto [il copione] dei primi due episodi, apprendi così tanto sul personaggio e sulle orribili cose che ha subito da sentire il bisogno di dargli un abbraccio. Desideri allungare le braccia e dire qualcosa come ‘Va tutto bene! Non devi uccidere!’. Mi è piaciuto, in quel momento, poter parlare a nome del pubblico. Ho potuto interagire con lui come nessun altro al mondo poteva.”



In attesa che Karen Page compaia anche nella terza stagione di Daredevil, vi ricordiamo che Netflix ha recentemente annunciato di aver rinnovato The Punisher per la seconda stagione.