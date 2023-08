The Punisher, Disney non vuole la serie con Jon Bernthal? 'I fano lo amano, Marvel no'

Era il novembre 2022 quando un post di The Punisher fece sognare i fan sul debutto di Jon Bernthal nel Marvel Cinematic Universe, ma oggi, a dieci mesi di distanza, le prospettive sono decisamente meno rosee: un autore del personaggio, infatti, ha spiegato perché la serie d'azione da solita potrebbe non vedere mai la luce.

"Il motivo principale per cui volevano sbarazzarsi di The Punisher" ha dichiarato Chuck Dixon, "è perché lo odiavano, e odiano anche te perché lo apprezzi. È così semplice. Perché, altrimenti, avrebbero fatto quel che hanno fatto, in una decostruzione così maldestra in stile sovietico di un personaggio di finzione tanto popolare? Chi lo farebbe? Come mai dovrebbero farlo? A loro non piaci. È tutto così semplice". Ha in seguito accusato i dirigenti e i creatori della Marvel di non provare alcun interesse per Frank Castle.

Sappiamo che il personaggio di John Bernthal farà la sua apparizione nel corso di Daredevil: Born Again – in arrivo nel 2024 –, ma i dettagli rimangono ignoti. La serie interamente dedicata al personaggio, invece, risale al 2019: Marvel's The Punisher è uno spin-off prodotto dalla Marvel Television e ideato da Steve Lightfoot, in cui l'attore interpreta Frank Castle e riprendere il ruolo a partire dalla seconda stagione di Daredevil. Purtroppo lo show è stato cancellato nel febbraio dello stesso anno, prima che qualsiasi indiscrezione sul MCU diventasse effettiva.

Riuscirà a serie su Matt Murdock a onorare il personaggio? I fan non ne sono convinti, ma Vincent D'Onofrio di Daredevil: Born Again invita alla pazienza.