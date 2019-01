The Punisher: Frank Castle ritorna nel primo teaser ufficiale della seconda stagione

Marvel e Netflix hanno diffuso, in maniera ufficiale, il primo breve teaser trailer della seconda stagione di The Punisher che vedrà, nuovamente, Jon Bernthal nei panni del celebre antieroe dei fumetti. Trovate il video comodamente in calce alla news.

The Punisher è una delle ultima serie "sopravvissute" alla cancellazione da parte di Netflix, assieme a Jessica Jones. Daredevil, Luke Cage e Iron Fist, infatti, sono state gradualmente (ed improvvisamente) rimosse dalla lista dei progetti futuri della celebre piattaforma streaming, suscitando diverso scalpore tra gli appassionati.

Seguito diretto della prima, apprezzatissima, stagione uscita verso la fine del 2017, questa nuova avventura rivedrà Frank Castle entrare in azione nei panni del letale giustiziere dei fumetti Marvel, creato da Gerry Conway, Ross Andru e John Romita Sr. verso i primi anni '70.

Come confermato dalle foto dal set, ma anche dalle interviste allo showrunner Steve Lightfoot e ai membri della troupe coinvolti nella produzione, questa stagione rivedrà il personaggio interpretato da Jon Bernthal fare i conti con la minaccia rappresentata da Billy Russo (Mosaico, per i conoscitori dei fumetti originali). Il tutto, mentre scolpirà ulteriormente dentro di sé l'identità di The Punisher.

Pur non rivelando dettagli specifici inerenti alla trama, sappiamo che Deborah Ann Woll tornerà a rivestire i panni di Karen Page all'interno dello show (dopo aver ricoperto un ruolo determinante nella prima stagione, nonché nelle avventure in solitaria di Matt Murdock / Daredevil), mentre Josh Stewart esordirà nei panni del nuovo villain John Pilgrim.

Come rivelato in queste ore, la seconda stagione sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 18 gennaio.