The Punisher: Joe Quesada condivide un poster alternativo di Jon Bernthal

Joe Quesada, vicepresidente e direttore creativo di Marvel Entertainment, dedica ancora diverso tempo alla realizzazione di alcuni fumetti che riguardano il mondo Marvel, soprattutto per promozioni ufficiali come Daredevil e The Defenders. Quesada ha inoltre realizzato un poster alternativo di The Punisher e l'ha condiviso su Twitter.

L'immagine raffigura Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle, interpretato nella serie tv in programmazione su Netflix, Marvel's The Punisher. In seguito all'annullamento di tutte le serie Marvel su Netflix, resta da vedere come e quando il personaggio troverà miglior fortuna in tv o al cinema in futuro.



"Frank Castle è al 100% nelle mie ossa e nel mio cuore. Nel corso degli anni il personaggio ha abbracciato le forze dell'ordine, la comunità militare e il mondo dei fumetti, ed è stato parte di ciò di cui venero e di cui sono enormemente grato. Frank Castle, il luogo in cui si trova e il viaggio in cui si ritrova è qualcosa che ho accolto con tutto il cuore. Avrà sempre un posto nel mio cuore e sarò sempre molto protettivo nei suoi confronti e in quel progetto".

L'autore Adam G. Simon in precedenza aveva condiviso la sua proposta di un nuovo film su The Punisher ambientato nel Marvel Cinematic Universe, mantenendo Jon Bernthal nel ruolo e la trama impostata nella serie tv.

The Punisher è stata ufficialmente cancellata da Netflix ma potrebbe tornare su altre piattaforme in futuro. Su Everyeye trovate la recensione della seconda stagione di The Punisher.