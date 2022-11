The Punisher: Jon Bernthal debutterà nel MCU? Ecco il post che fa sognare i fan!

Se ben vi ricordate, lo scorso agosto Rosario Dawson ha clamorosamente annunciato il revival MCU di The Punisher, salvo poi fare dietro-front con una nuova dichiarazione con la quale ha ammesso di essersi espressa male.

Ma il dubbio è rimasto e le voci sulla realizzazione di nuova serie tv con protagonista Jon Bernthal hanno continuato a circolare, grazie anche al ritorno del Daredevil di Charlie Cox in SpiderMan: No Way Home e She-Hulk e a quello del Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio in Hawkeye, che non hanno fatto altro che alimentare le speranze dei fan.

Inoltre nel 2024 arriverà su Disney Plus Daredevil: Born Again, mentre per quanto riguarda il Punitore i Marvel Studios non hanno ancora mai annunciato nulla di ufficiale. Ma un recente post sui social media ha ora dato il via ad altre speculazioni sul ritorno del Punisher di Bernthal nel MCU nella Fase 5, che vi ricordiamo inizierà con Ant-Man e The Wasp: Quantumania. Il post è stato è stato pubblicato da un attore sconosciuto, Kasey O'Keefe, che ha caricato una sua foto accanto a Bernthal su Instagram. Nella didascalia dell'immagine, O'Keefe elogia Bernthal definendolo un "attore straordinario" e scrive: "Non vedo l'ora di lavorare con te durante la fase 5 della Marvel!"

Per ora, vi invitiamo a prendere il post di O'Keefe con le pinze. Il profilo dell'attore è pieno di foto che lo ritraggono insieme ad altre svariate star, come Jessica Chastain, Jason Sudeikis, Allison Janney e Bradley Cooper, ma la sua identità è tutta da verificare.

Voi cosa né pensate, è tutto vero? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!