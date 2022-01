The Punisher, Jon Bernthal esordirà nell'MCU? Facciamo il punto della situazione

Le serie Marvel prodotte in collaborazione con Netflix hanno vissuto di alterne fortune: nonostante l'inequivocabile apprezzamento dei fan, infatti, show come Daredevil e Jessica Jones hanno comunque dovuto fare i conti con un Marvel Cinematic Universe sempre più totalizzante. Tra i prodotti più sfortunati va sicuramente annoverata The Punisher.

La serie su Frank Castle, nonostante alcune criticità, riuscì in poco tempo a conquistare i cuori dei fan soprattutto grazie ad un Jon Bernthal perfettamente calato nel ruolo del protagonista: non è un caso che, da qualche tempo, l'attore si trovi costantemente al centro di rumor sul suo possibile arrivo nel Marvel Cinematic Universe.

Una situazione che per ora non ha trovato riscontri concreti, ma che potrebbe sbloccarsi in un futuro neanche troppo lontano: i ritorni di Charlie Cox e Vincent D'Onofrio rispettivamente nei ruoli di Matt Murdock/Daredevil e Kingpin in Spider-Man: No Way Home e Hawkeye lasciano ben sperare in tal senso, facendoci intravedere dei Marvel Studios intenzionati a non lasciar marcire nel dimenticatoio quanto di buono fatto con gli show targati Netflix.

Nel nostro nuovo video abbiamo analizzato la questione, cercando di capire quali siano le reali possibilità di vedere Bernthal nell'MCU: recentemente, intanto, l'attore stesso ha parlato delle condizioni necessarie per il ritorno del suo Frank Castle.