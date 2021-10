The Punisher, Jon Bernthal: 'I fan meritano un ritorno in grande stile'

Dopo la notizia di un possibile reboot di Daredevil, i fan hanno iniziato a reclamare a gran voce anche il ritorno di Jon Bernthal nei panni di The Punisher. L'attore naturalmente si è detto disposto a tornare come giustiziere del MCU ma solo nel caso in cui Disney+ decida di fare le cose veramente in grande.

In una recente intervista con Forbes, Jon Bernthal ha spiegato come a suo avviso dovrebbe essere un potenziale ritorno nel MCU per The Punisher: "Per quanto riguarda il futuro, è un personaggio che sento davvero di avere nelle ossa e nel cuore. Sono davvero grato, ho avuto l'opportunità di interpretare questo personaggio per 3 stagioni e che cosa accadrà in futuro non dipende di certo da me e dalla mia volontà. I fan meritano un ritorno in grande stile".

L'attore ha poi aggiunto: "Non ho nessun dubbio e non mi faccio problemi su quella che sarà la mia decisione. Si tratta solo di, se lo fanno, saremo in grado di farlo bene? Sarà abbastanza dark? Sarà abbastanza grintoso? Daremo ai fan, e alle persone per cui questo personaggio significa così tanto, daremo loro ciò che meritano? E se la risposta è sì, amico mio, mi piacerebbe".

Voi cosa ne pensate? Questi personaggi faranno il loro ritorno nel MCU? Disney+ riuscirà a rendere giustizia a Daredevil, Kingpin, The Punisher, Jessica Jons e Luke Cage?