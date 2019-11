The Punisher: Jon Bernthal parla di un possibile ritorno del personaggio su Disney+

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Jon Bernthal è tornato a parlare del personaggio di The Punisher ricoperto in due stagione nella serie Marvel Television/Netflix cancellata nel febbraio di quest'anno-

L'occasione è stata l'imminente arrivo di Disney+ che, proprio come con tutte le serie annunciate e facente parte dell'Universo Cinematografico Marvel, si pensi a Loki o a Falcon and the Winter Soldier, le cui riprese sono iniziate da poco, o ancora WandaVision, e che potrebbe quindi rilanciare le sorti del Punitore sul piccolo schermo, integrandolo agli altri eroi dell'universo condiviso. Così la pensa Bernthal, il quale ha commentato: "Per me con Frank non si tratta del fatto se lo faremo ancora oppure no o se io lo interpreterò ancora oppure no, ma di farlo nella maniera giusta. Ci tengo davvero tanto a realizzarlo come si deve ed è qui che la storia inizia e finisce con me. Voglio solo regalare alla gente quello che vuole con il personaggio, il quale si avvicina molto al Frank Castle che meritano. Adoro Frank, l'ho sempre adorato e lo adorerò sempre".

Non è la prima volta che l'attore esprime parole d'affetto per il suo personaggio. In precedenza, infatti, aveva commentato il suo attaccamento alla parte: "Frank Castle è ancora al 100% nelle mie ossa e nel mio cuore. Nel corso degli anni il personaggio ha legato molto con i poliziotti, i militari e gli appassionati dei fumetti, e sono molto contento e grato di poter far parte di questo fenomeno. Ho accolto con entusiasmo Frank Castle e il suo viaggio e tutto il resto. Avrà per sempre un posto nel mo cuore e sarà sempre pronto a difenderlo e a difendere quel progetto televisivo".

In effetti, come potete leggere nella nostra recensione della seconda stagione di The Punisher, l'interpretazione dell'attore statunitense è sempre stata vista come un punto a favore della serie, cancellata improvvisamente da Netflix dopo appena due stagioni, insieme agli altri show legati al progetto dei Defenders, quali Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones ed Iron Fist.

Chissà se proprio Frank Castel tornerà in una eventuale serie su Disney+, che come già annunciato, arriverà in Italia il 31 marzo 2020.