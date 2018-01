The Punisher, Jon Bernthal rivela quali Difensori vorrebbe vedere nella seconda stagione

Dopo aver indossato i panni dinella serie TV a lui dedicata, Jon Bernthal ha parlato con i fan di qualivorrebbe vedere nella seconda stagione.

In occasione di un panel tenutosi all'ACE Comic Con in Arizona, l'attore statunitense ha rivelato di voler lavorare ancora una volta con Charlie Cox, meglio noto per il suo ruolo di Matt Murdock/Daredevil. Queste le sue dichiarazioni:



"Sapete, adoro Charlie. Ho già lavorato con lui e lo farei nuovamente in un batter d'occhio. E’ il motivo principale per cui sto facendo tutto questo. Mi ha portato in questo mondo e la sua performance è quello che mi ha spinto a farne parte".



L'attore ha anche spiegato che nella prima stagione di The Punisher ci sarebbe dovuta essere una scena in cui Frank Castle e Karen Page parlavano di Daredevil, ma è stata tagliata in fase di montaggio. In conclusione, Jon ha rivelato che gli piacerebbe moltissimo lavorare anche con Krysten Ritter, meglio nota per il suo ruolo di Jessica Jones: "Sono tutti grandiosi ed apprezzo particolarmente Krysten. Penso abbia delle doti attoriali incredibili e mi piacerebbe lavorare anche con lei".



Sviluppata da Steve Lightfoot per Netflix, The Punisher è uno spin-off di Marvel's Daredevil ed è prodotta da Marvel Television con gli ABC Studios. In seguito alla vendetta portata a termine per la morte della sua famiglia, Frank Castle, chiamato The Punisher, scopre una cospirazione che si allarga al di fuori della criminalità di New York.



La prima stagione dello show, composta da 13 episodi, è attualmente disponibile su Netflix ed il colosso dello streaming ha già ordinato il rinnovo per una seconda stagione, le cui riprese dovrebbero partire nel corso del 2018.