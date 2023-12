The Punisher è offensivo? 'A lui non importa' secondo Jon Bernthal

Frank Castle non è certo un personaggio noto per avere troppi peli sulla lingua: il protagonista di The Punisher è uno abituato ad andare subito al sodo senza perdersi in giri di parole, e proprio questa sua peculiarità sembra essere l'aspetto del personaggio che più ha suscitato l'immediata simpatia di Jon Bernthal.

Il personaggio che al momento non sembra dover tornare a breve in scena nonostante le avventate parole di Rosario Dawson deve questo tratto del suo carattere al suo passato tutt'altro che semplice: a parlarne è stato qualche tempo fa proprio l'attore protagonista delle due stagioni prodotte ormai un po' di anni fa da Netflix.

"Al background di questo personaggio appartengono le forze dell'ordine e la vita militare. La guerra è tornata a casa insieme a lui nel peggior modo possibile. Ma la cosa migliore di lui è che se ti offende a lui non importa in nessun modo" sono state le parole di Bernthal al riguardo.

Un aspetto del carattere di Frank Castle che, probabilmente, contribuisce a rendere il personaggio non troppo simpatico a Disney, che certo ci va sempre con i proverbiali piedi di piombo quando c'è da inserire un elemento simile in un franchise per famiglie come il Marvel Cinematic Universe. Meglio toglierci le speranze, quindi? Staremo a vedere!