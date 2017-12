The Punisher: la serie con Jon Bernthal rinnovata ufficialmente per una seconda stagione

The Punisher , serie basata sull'omonimo personaggio della Marvel, è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione. Torneremo a seguire le avventure di Frank Castle, interpretato da, su Netflix con i nuovi episodi che saranno disponibili in una data ancora da definirsi. La notizia ufficiale è stata diffusa tramite Twitter.

Sviluppata da Steve Lightfoot per Netflix, Marvel's The Punisher è uno spin-off di Marvel's Daredevil ed è prodotta da Marvel Television con gli ABC Studios. In seguito alla vendetta portata a termine per la morte della sua famiglia, Frank Castle, chiamato The Punisher, scopre una cospirazione che si allarga al di fuori della criminalità di New York.

Il cast di The Punisher comprende Jon Bernthal nei panni di Frank Castle/The Punisher. Insieme a lui Jason R. Moore, Michael Nathanson, Daniel Webber, Amber Rose Revah, Ebon Moss-Bachrach, Jaime Ray Newman, Deborah Ann Woll, Ben Barnes, Rob Morgan e Shoreh Aghdashloo.

Jon Bernthal ha recitato al cinema quest'anno in Baby Driver - Il genio della fuga di Edgar Wright, Pilgrimage di Brendan Muldowney e La fratellanza di Ric Roman Waugh.