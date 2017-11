The Punisher: Steve Lightfoot e Ben Barnes parlano di Billy Russo

The Punisher è approdato su Netflix lo scorso venerdì, e sono tanti i fan che sono già stati catturati dall'interpretazione dell'attore, interprete di Billy Russo.

ATTENZIONE! SPOILER!

Russo è, probabilmente, l'arcinemico più famoso del Punitore nei fumetti originali. Billy Russo - detto 'Il bello' - viene orribilmente sfigurato da Frank Castle, ma non muore. Invece Russo torna più agguerrito che mai con il nome di Jigsaw (in italiano Mosaico) ed il volto ricucito in malomodo.

"Una delle cose più difficili dell'adattare i fumetti di Punisher su schermo è che lui uccide sempre i nemici, ma abbiamo cambiato un po' le cose con Billy in modo da introdurlo come cattivo" ha spiegato lo showrunner, Steve Lightfoot "E' uno dei villain più iconici del Punitore, e penso gli abbiamo fornito una bella strada da percorrere. Se tornerà, sarà sicuramente una persona differente".

L'ultimo episodio, ovviamente, ci mostra una versione 'alternativa' delle origini di Mosaico. Frank spacca la faccia di Billy contro un vetro, sfigurandolo, e portando inevitabilmente alla sua 'trasformazione' in una potenziale seconda stagione. "Vedete Billy tramutarsi in quella parola che non posso ancora pronunciare" afferma Ben Barnes, svelando che la Marvel gli ha impedito di usare la parola "Mosaico"/Jigsaw nelle interviste.

"Rispetto la decisione della Marvel alla lettera. Voi potete dire quella parola, io no" ride Barnes "Billy sembra finito ma, nella sua testa, questo è solo l'inizio. Non so l'inizio di cosa... nel finale domandano: quando si sveglierà? Chi sarà? Cosa ricorderà? E' qualcosa che vorrei esplorare sicuramente".