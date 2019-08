The Purge: trailer ufficiale per la seconda stagione

Dopo il rinnovo della serie tv The Purge, lo show della Blumhouse Production che porta sul piccolo schermo il franchise creato da James DeMonaco e prodotto da Jason Blum si mostra nel primo trailer ufficiale della seconda stagione.

Il filmato, che potete comodamente gustarvi nel player all'interno dell'articolo, chiarisce che i nuovi episodi esploreranno le conseguenze dei sanguinosi eventi della prima stagione.

The Purge si sviluppa nell’arco temporale di 12 ore in cui tutti i reati, compreso l'omicidio, sono legali. La serie ha come protagonisti principali Gabriel Chavarria (East Los High), Lili Simmons (Ray Donovan), Jessica Garza (Six), Amanda Warren (The Leftovers), Colin Woodell (Unsane) e Hannah Anderson (New Mutants), mentre tra i personaggi ricorrenti troviamo Lee Tergesen (Oz), William Baldwin (Backdraft) e Fiona Dourif (La Maledizione di Chucky).

La serie è ambientata in un'America irreale, governata da un partito politico totalitario, e narra le storie di diversi personaggi di una piccola città. Quando l'orologio si ferma, ogni personaggio è costretto a fare i conti con il proprio passato mentre cerca di sopravvivere alla notte del giudizio.

Per altre informazioni scoprite i nuovi membri del cast per The Purge 2. I nuovi episodi arriveranno dal prossimo 15 ottobre.

Vi ricordiamo che in Italia la serie è un'esclusiva Amazon Prime.