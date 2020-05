The Purge e Treadstone cancellate: scopriamo perchè

USA Network ha annunciato la cancellazione di due serie tv: The Purge, giunta alla sua seconda stagione e basata sulla serie di film de La notte del giudizio e Treadstone, bloccata alla prima stagione e prequel della popolare saga cinematografica di Bourne.

Per entrambi gli show, la cancellazione sarebbe dovuta ai costi di produzione veramente elevati che non troverebbero riscontro in una platea di pubblico molto ampia.

Le due serie Tv distribuite da Amazon Prime Video, sarebbero frutto di una strategia ormai ben consilidata che prevede di trarre ispirazione per nuovi progetti da franchise cinematografiche ormai ben consolidate.

Come i film, The Purge si svolge principalmente in un arco temporale di 12 ore, in cui per una volta all'anno tutti i crimini sono ritenuti legali - sebbene la serie TV abbia permesso esplorare il mondo di The Purge in modo più vasto e ben diverso rispetto ai film. Treadstone è invece thriller di spionaggio basato sul programma CIA Black Ops Operation Treadstone, lo stesso ritenuto responsabile della creazione di Jason Bourne.

Non disperiamo però, NBC Universal ha in riservo molti nuovi contenuti che prenderanno vita nel 2021 e oltre, rendendo meno dolorosa la perdita di questi due show. Bisogna comunque tener conto del fatto che in questo periodo molto particolare, sarà difficile prendere velocemente accordi e acquisire i diritti per nuove produzioni. Quindi ci vorrà un po' di tempo prima che vengano fatti nuovi annunci di acquisizioni.

Maggio sarebbe stato normalmente il mese di numerosi upfronts in cui le reti avrebbero fatto grandi annunci, avrebbero permesso la visione di nuovi trailer e presentato nuovi show, ma purtroppo sono state ritardate o o notevolmente ridotte a causa dei blocchi imposti dalla pandemia di coronavirus.

Intanto, se siete curiosi vi lasciamo la nostra recensione della stagione 2 di The Purge e la nostra recensione di Treadstone. Voi cosa ne pensate di queste cancellazioni? Fatecelo sapere