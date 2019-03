The Queen's Gambit: Netflix ordina una serie limitata con Anya Taylor-Joy

Netflix ha ordinato una serie limitata di sei episodi basata sul romanzo di Walter Tevis, intitolato The Queen's Gambit e uscito in Italia con il titolo La regina di scacchi. Protagonista dello show sarà la star di Split e Glass, Anya Taylor-Joy, una delle interpreti hollywoodiane maggiormente apprezzate della sua generazione.

The Queen's Gambit racconta la vita di Beth Harmon (Taylor-Joy), dagli 8 ai 22 anni. Ambientata durante la Guerra Fredda, la serie racconta la lotta di Beth alla dipendenza dall'alcol e la sua ambizione di diventare la più grande giocatrice di scacchi di tutto il mondo.



Il progetto della serie è stato affidato al regista Scott Frank, che per Netflix ha già lavorato realizzando la serie Godless, con protagonista Michelle Dockery. Frank sarà produttore, regista e sceneggiatore di The Queen's Gambit, con William Horberg produttore esecutivo.



Anya Taylor-Joy interpreta il prodigio degli scacchi, Beth Harmon, impegnata in una dura lotta per riemergere dall'assuefazione dell'alcol e prendersi il posto di migliore scacchista di tutto il mondo. Anya Taylor-Joy parteciperà alla quinta stagione di Peaky Blinders, sarà tra i protagonisti vocali del film Playmobil, oltre ad un'altra serie Netflix, The Dark Crystal: Age of Resistance. L'attrice è tornata recentemente ad interpretare il ruolo di Casey Cooke - qui potete trovare la recensione di Glass - nell'ultimo film della trilogia di M. Night Shyamalan.



Al momento Netflix non ha comunicato una data di pubblicazione ufficiale dello show.