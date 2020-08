The Queen's Gambit, teaser e data di uscita per la serie Netflix con Anya Taylor-Joy

Netflix ha diffuso in rete il primo teaser ufficiale di The Queen's Gambit, nuova miniserie drammatica basata sull'omonimo romanzo di Walter Tevis (La regina degli scacchi) che vedrà come protagonista la star di Split e The Witch Anya Taylor-Joy.

Abbandonata e affidata ad un orfanotrofio del Kentucky a fine anni '50, la giovane Beth Harmon (Taylor-Joy) scopre di avere un sorprendente talento per il gli scacchi mentre sviluppa una dipendenza dai calmanti forniti dallo stato come sedativi per bambini. Perseguitata da demoni personali e spinta da un cocktail di narcotici e ossessione, Beth diventa un'emarginata estremamente abile e affascinante mentre cerca di oltrepassare i confini tradizionali stabiliti da un mondo degli scacchi competitivi dominato dagli uomini.

Thomas Brodie-Sanger (Game of Thrones) veste I panni di Benny Watts, uno degli avversari di Beth a scacchi che presto diventa suo alleato. Nel cast troviamo anche Marielle Heller, Harry Melling (Harry Potter), Bill Camp (The Outsider) e l'esordiente Moses Ingram.

The Queen's Gambit debutterà su Netflix il prossimo 23 ottobre. Che ve ne pare di questo primo teaser? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre notizie, vi rimandiamo alle novità in arrivo su Netflix a settembre 2020.



La Taylor-Joy, lo ricordiamo, farà ritorno nelle sale italiane questo settembre con la tanto attesa uscita di The New Mutants.