La DC potrebbe aver piani per un live-action di The Question .

Lo showrunner diha sganciato la bomba: il personaggio dei fumetti, potrebbe davvero apparire in futuri progetti live-action.in precedenza aveva suggerito che avrebbe introdotto il personaggio nel suo show, ma fino ad ora non c'è stato alcun segno dell'eroe senza volto nell' Arrowverse

Intervistato a una convention, lo showrunner ha spiegato l'assenza di news, e ha condiviso un'attenta osservazione sul futuro di The Question, che potrebbe esistere nel DCEU in una forma o nell'altra. The Question è stato originariamente creato dal leggendario scrittore/illustratore Steve Ditko, apparso nei fumetti di Charlton nel 1967, prima di essere acquistato dalla DC Comics nei primi anni '80 e di entrare a far parte del DC Universe.

Ci sono state diverse incarnazioni, ma la più popolare è stata quella scritta da Dennis O'Neil e disegnata da Denys Cowan. Qui il personaggio ha l'alter ego di Vic Sage, un reporter investigativo hardcore con la necessità di combattere la corruzione nella metropoli di Hub City. La sua faccia è nascosta da una sostanza chiamata "Pseudoderma" e si affida alle arti marziali per proteggersi.

Il personaggio si è evoluto in certi punti, ma la questione della moralità e di una filosofia zen rimane una parte fondamentale del suo essere, con gli aspetti più oscuri che assomigliano a Rorschach di Watchmen a livello visivo ed etico. Guggenheim sembra aver accennato alla sua aggiunta nell'Arrowverse nel 2016, e ha spesso annunciato la sua passione per Vic Sage. Ma quando ha parlato con Discussing Film durante l'ACE Comic Con riguardo i suoi piani per il personaggio e alla sua assenza dall'Arrowverse, la sua risposta ha spalancato le speranze di vederlo in uno degli show:

"Lo porto sempre con me. Ho sempre la sensazione che quel personaggio sarebbe perfetto per il tono di Arrow. Ancora: non sono i nostri personaggi, sono i personaggi della DC, e hanno altri piani per The Question... Non so quali siano, ma chiaramente hanno dei piani, altrimenti lo useremmo."



È una risposta interessante e potrebbe indicare una serie di modi in cui Vic Sage potrebbe essere visto in futuro. È già apparso in forma animata in Justice League Unlimited. Ma questo embargo dall'Arrowverse potrebbe indicare che è stato trattenuto per apparire in altri programmi tv DC come Titans o Gotham, o un progetto ancora non annunciato.



Un'apparizione in un futuro film di DCEU come Cyborg o The Batman potrebbe essere sulle carta. Ma come per il recente annuncio relativo all'uscita di Deathstroke da Arrow, ci deve essere una ragione dietro la scelta di non far apparire il personaggio nell'Arrowverse.



Ma se la DC ha piani più grandi per Vic Sage, sarà fantastico vedere il carismatico combattente del crimine interagire con eroi affermati sul grande o sul piccolo schermo. Non possiamo che aspettare ulteriori annunci nel frattempo.