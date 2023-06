The Quiet Tenant: Blumhouse TV acquista i diritti del romanzo thriller psicologico

The Quiet Tenant, il romanzo d'esordio di Clémence Michallon, sarà adattato per il piccolo schermo dalla Blumhouse Television. La casa di produzione ha ottenuto i diritti per un adattamento del libro, che è stato recentemente descritto dal New York Times come un "thriller psicologico dal ritmo incalzante", come serie limitata o film in streaming.

The Quiet Tenant, pubblicato questo mese da Knopf negli Stati Uniti e da Abacus nel Regno Unito, è un thriller su un serial killer, raccontato dalle persone a lui più vicine: la figlia tredicenne, la fidanzata e la vittima prigioniera che ha deciso di uccidere.

Nel libro. Aidan Thomas è un padre di famiglia che lavora sodo e una figura piuttosto amata nella piccola città del nord in cui vive. È il tipo di uomo che dà sempre una mano e ha una buona parola per tutti. Ma Aidan ha un oscuro segreto che tiene nascosto a tutti gli abitanti della città e alle persone a lui più vicine. È un rapitore e un serial killer. Aidan ha ucciso otto donne e una nona è destinata alla morte: Rachel, imprigionata in un capanno nel cortile.

Quando la moglie di Aidan muore, lui e la figlia tredicenne Cecilia sono costretti a trasferirsi. Aidan non ha altra scelta che portare con sé Rachel, presentandola a Cecilia come un'"amica di famiglia" che ha bisogno di un posto dove stare. Aidan scommette sul fatto che Rachel, dopo cinque anni di prigionia, sia troppo sconvolta e timorosa per tentare la fuga.

Ma Rachel è una combattente e una sopravvissuta, e riconosce che Cecilia potrebbe essere l'ancora di salvezza che ha aspettato per tutti questi anni. Mentre Rachel mette alla prova i limiti della sua nuova situazione di vita, inizia a creare un tenue legame con Cecilia. E quando Emily, proprietaria di un ristorante locale, si prende una cotta per il bel vedovo, si ritrova risucchiata nell'orbita di Rachel e Cecilia, arrivando pericolosamente vicina a scoprire il segreto di Aidan.

Di recente, Blumhouse TV si è occupata di The Thing About Pam per NBC, con Renee Zellweger; mentre in passato era stata produttrice di Sharp Objects, la serie limitata con Amy Adams andata in onda su Showtime.

Su queste pagine potete leggere la recensione di Sharp Objects.

Michallon ha dichiarato di aver "saputo fin dall'inizio" che il suo serial killer non avrebbe dovuto parlare. "Sono una reporter di professione, quindi ho preso la scrittura di un autentico romanzo di serial killer come una grande responsabilità. Dal momento che il serial killer in questo caso vittimizza le donne, c'era qualcosa di importante nel mettere al centro le voci femminili", ha detto l'autrice.