The Raggedy Doctor, ecco La scena prequel di Doctor Who con Amy Pond

Saremo anche tutti in quarantena, ma nessuno può fermare gli Whovians, per questo abbondano watch-along e short stories. Steven Moffat, ex-showrunner di Doctor Who, ce ne regala una nuova di zecca.

Si intola Raggedy Doctor, Il Dottore Stropicciato, in riferimento a come Amy chiamava l'Undicesimo Dottore interpretato da Matt Smith, e si tratta una scena "prequel" (più o meno) perché ambientata dopo il primo incontro tra la piccola Amelia (Caitlin Blackwood) e il Dottore, ma prima che partissero assieme per vivere incredibili avventure nello spazio-tempo.

La short story, narrata da Blackwood, si può trovare in versione animata su YouTube (noi ve l'abbiamo riportata anche qui in testa alla notizia), ed è un racconto dell'amicizia tra lo strano Dottore che mangia bastoncini di pesce e crema pasticcera e la bambina dalle lentiggini e i capelli rossi, riportato però sotto forma di un diario scritto da Amelia.

Nella scena si fa riferimento inoltre a Rory (la cui versione adulta è interpretata da Arthur Darvill) e Mels a.k.a. River Song prima che si rigenerasse (e diventasse Alex Kingston) e si scoprisse la sua vera identità nel mondo di Doctor Who.

Nel regno unito, Raggedy Doctor ha preceduto l'episodio di oggi scelto per il watch-along di Doctor Who, The Eleventh Hour, il primo della quinta stagione, ovvero la prima stagione di Matt Smith nei panni del Dottore.