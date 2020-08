The Rain: La stagione conclusiva è disponibile su Netflix

A poco più di un anno dal rinnovo di The Rain, i fan della serie TV presente nel catalogo di Netflix potranno vedere la conclusione delle vicende dei protagonisti, che verranno mostrate nel corso degli episodi della terza stagione.

La parte finale della storia di Simone e Rasmus ci mostrerà l'esito della lotta tra i due fratelli: mentre il personaggio interpretato da Alba August è alla ricerca di una cura per il virus che ha decimato la popolazione, Rasmus, con il volto di Lucas Lynggaard Tonnesen vuole invece infettare anche i sopravvissuti, per permettergli di sviluppare dei poteri sovrumani come lui. Insieme ai due attori, nel cast delle puntate troveremo anche Mikkel Boe Folsgaard, Sonny Lindberg, Lukas Lokken e Clara Rosager. Come la stagione precedente, anche la terza sarà composta da 6 episodi, già disponibili nel catalogo di Netflix.

Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione della seconda stagione di The Rain, che nonostante i difetti, ha convinto gli appassionati della serie TV danese nata da un'idea di Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen e Christian Potalivo. Avete già visto le prime puntate della terza stagione? Fateci sapere cosa ne pensate scrivendo un commento in calce alla notizia.