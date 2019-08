The Ranch 4: l'ultima stagione arriverà a settembre

Il prossimo 13 settembre saranno disponibili i primi episodi della serie TV The Ranch all'interno della piattaforma streaming di Netflix. L'annuncio è stato dato direttamente dal colosso dello streaming e si tratta della stagione finale che concluderà definitivamente la serie con protagonista Ashton Kutcher.

Insieme a Kutcher torneranno anche i protagonisti storici dello show come Elisha Cuthbert (Happy Endings), Sam Elliott (Ghost Rider) e tutti gli altri principali, oltre alla presenza nuovamente di Dax Shepard (CHiPS) e Debra Winger (Rachel Getting Married).

La serie è stata scritta da Jim Patterson e Don Reo (Due uomini e mezzo) e la quarta stagione sarà composta da un totale di venti episodi, di cui i primi dieci disponibili dal prossimo settembre, mentre l'altra metà saranno caricati all'interno della piattaforma durante il 2020.

La trama di The Ranch ruoto attorno alla figura di Colt, un giocatore di football semi-professionista che dopo aver fallito nella ricerca di un posto in una squadra, decide di tornare a casa e di gestire l'azienda di famiglia insieme al padre Beau (Elliot) che non vede da ben quindici anni.

La cancellazione di The Ranch era stata resa pubblico lo scorso gennaio dopo solo tre stagioni, ma con la quarta i fan potranno almeno assistere al finale della serie. Non si tratta comunque della prima serie che Netflix cancella dopo tre stagioni. La stessa sorte è toccata, ad esempio, ad altri show come dimostra la chiusura di Santa Clarita Diet.