The Ranch improvvisamente cancellato dopo tre stagioni

Una tra le sit-com Netflix più apprezzate, in particolare quest'ultimo anno, ha inaspettatamente chiuso i battenti. The Ranch però non abbandonerà subito i fan che attendevano l'uscita del quarto capitolo.

The Ranch, serie Netflix, è stata ufficialmente cancellata dopo la fine della terza stagione. Era una delle sit-com preferite dai fan e vanta un cast di tutto rispetto. Tra le rivelazioni per questo show ormai finito, o quasi, c'è il post Instagram della star Elisha Cuthbert. A quanto pare, la troupe di The Ranch ha già girato 20 episodi, considerando che nulla faceva pensare ad una cancellazione imminente. Ecco che quindi tra il 2019 e il 2020 verranno mandati in onda, altre 20 puntate in due parti da 10. L'attore della serie Ashton Kutcher ha anche commentato la cancellazione su Twitter, dicendo che sono "entusiasti di poter portare sullo schermo" ciò che il programma aveva in serbo per i fan.

"The Ranch sta per volgere al termine, ma non è ancora finito. Siamo entusiasti di presentarvi gli ultimi 20 episodi, 10 in streaming entro la fine dell'anno 2019 su Netflix e altri 10 nel 2020. Resta sintonizzato!". The Ranch segue la storia del figlio di un allevatore del Colorado, che torna a casa dopo la sua carriera di calciatore semi-professionista per gestire l'azienda di famiglia. La serie ha debuttato inizialmente sulla piattaforma streaming nel 2016 e il cast comprende Sam Elliot, Debra Winger e Dax Shepard. Anche Danny Masterson inizialmente era presente nello show nel ruolo di Rooster, ma è stato poi licenziato a causa di accuse di molestie sessuali. Il suo personaggio è stato successivamente ucciso nella storia durante la seconda metà della terza stagione.

Non è del tutto chiaro quando esattamente debutteranno gli ultimi venti episodi, sebbene sia Cuthbert che Kutcher affermano che inizieranno la messa in onda "più tardi nel 2019".