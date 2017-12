The Ranch: Netflix esclude Danny Masterson dalla serie dopo le accuse di stupro

L'attore, star della serie comedy The Ranch , è stato escluso da Netflix in seguito alle accuse di stupro da parte di quattro donne e dell'indagine aperta dalla polizia di Los Angeles. Masterson è il protagonista dello show insieme aded è noto anche per la sua partecipazione alla sit-com

La seconda parte della seconda stagione verrà diffusa sulla piattaforma streaming dal prossimo 15 dicembre.

Le accuse rivolte a Danny Masterson risalgono a fatti che sarebbero avvenuti agli inizi degli anni 2000. L'attore, dopo aver negato ogni addebito, si è detto deluso dalla scelta di Netflix, sostenendo che il clima che si respira ormai vede gli accusati ritenuti automaticamente colpevoli. Per Netflix si tratta della seconda decisione di questo tipo, dopo l'esclusione di Kevin Spacey nella sesta stagione di House of Cards in seguito ad accuse di molestie sessuali.

The Ranch racconta la storia di Colt Bennett, un atleta semi-professionista di football americano che non trovando una squadra che lo ingaggi si vede costretto a tornare in Colorado, ad aiutare il fratello e il padre a gestire il ranch di famiglia. Il cast comprende Ashton Kutcher, Debra Winger e Sam Elliott.