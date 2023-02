The Rap Game Italia, il nuovo docu talent sul rap arriva su RaiPlay!

Anche in Italia ormai da anni il rap occupa stabilmente la cima delle classifiche di ascolto. Dunque, perché non provare a scovare nuovi talenti da seguire nel loro percorso di crescita? È questa la missione di The Rap Game Italia, versione tricolore del celebre docu-talent americano pronta a sbarcare su RaiPlay.

In esclusiva sulla piattaforma streaming della TV di Stato dal prossimo 24 febbraio 2023, The Rap Game Italia seguirà le vicende di sei ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni: i "concorrenti" vivranno tutti insieme in un loft e saranno impegnati ad allenarsi e ad affinare la loro abilità da rapper per poi presentarsi davanti ai giudici che dovranno provare a convincere durante la prova finale.

Saranno quindi Capo Plaza, Roshelle e Wad a giudicare i talenti in gara, che prima del gran finale dovranno ovviamente confrontarsi con prove di ogni genere: si va dalle esibizioni in locali underground a quelle in spazi industriali dismessi, senza dimenticare le strade di periferia ma anche luoghi più eleganti ed esclusivi, il tutto nel corso di otto episodi durante i quali si alterneranno ospiti come Anna, Emis Killa, Ensi e Nerone.

Le storie dei concorrenti in gara, che ci saranno ovviamente raccontate nel corso degli episodi del talent, potranno inoltre essere approfondite grazie allo short format The Rap Game Italia - Extra, incentrato proprio sulla vita privata dei nostri protagonisti. A partire da domani, dunque, potremo scoprire se The Rap Game Italia andrà ad inserirsi nella scia di ottimi risultati registrati da RaiPlay durante questo primo scorcio di 2023.