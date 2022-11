The Recruit: Noah Centineo agente della CIA nella nuova serie Netflix in arrivo

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Recruit, nuova serie thriller che vede protagonista Noah Centineo, attualmente in sala nel cinecomic DC Black Adam dove interpreta Atom Smasher, nei panni di un agente della CIA costretto a lavorare incessantemente affinché l'agenzia non venga infangata da una vecchia risorsa rancorosa.

Le immagini del primo trailer ci danno un chiaro quadro di quello che andremo a vedere e le prime sequenze mostrano un Noah Centineo perfettamente a suo agio nei panni di un giovane avvocato appena assunto dalla CIA che si ritrova a dover gestire situazioni ben più grandi di quelle a cui era abituato. Tanto che molto spesso si fa riferimento più alla fortuna del personaggio che alla sua bravura nei casi legali. Tra sequenze action e alcune da legal drama, ci sono tutte le premesse per uno show degno di binge watching per il pubblico di Netflix.

The Recruit è incentrato su Owen Hendricks (Noah Centineo), un giovane avvocato della CIA la cui prima settimana di lavoro si capovolge quando scopre una lettera minatoria dell'ex risorsa Max Meladze (Laura Haddock), che intende smascherare l'agenzia se non la scagioneranno da un grave crimine. Owen si trova rapidamente invischiato in un mondo pericoloso e spesso assurdo di politiche di potere e di giocatori maliziosi, mentre viaggia per il mondo nella speranza di portare a termine il suo incarico e di lasciare un segno nella CIA.

Oltre a Centineo, nel cast troviamo Laura Haddock, Aarti Mann, Colton Dunn, Fivel Stewart, Daniel Quincy Annoh, Kristian Bruun, Vondie Curtis Hall, Byron Mann, Andel Parker e Kaylah Zander. La serie è stata creata da Alexi Hawley, che sarà anche showrunner e produttore esecutivo. Hawley è affiancato dai produttori esecutivi Noah Centineo, Doug Liman, Gene Klein, David Bartis, Adam Ciralsky e Charlie Ebersol. Alla regia dei primi due episodi troviamo Doug Liman, già dietro la macchina da presa di The Bourne Identity e Edge of Tomorrow.

Tutti gli episodi della prima stagione di The Recruit saranno disponibili su Netflix il 16 dicembre.

Centineo è nelle sale con Black Adam. Il cinecomic con The Rock ha superato i 300 milioni al box-office. La Justice Society tornerà nel futuro del DCU.