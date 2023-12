The Regime: cast, trama, data d'uscita e anticipazioni sulla serie tv Sky con Kate Winslet

In queste ore Sky e HBO hanno svelato il primo trailer di The Regime, nuova serie tv esclusiva in arrivo nel 2024 con protagonista l'attrice premio Oscar Kate Winslet: ecco tutto quello che dovete sapere.

Miniserie HBO in sei episodi , The Regime è scritta da Will Tracy e diretta da Stephen Frears e Jessica Hobbs, e vede protagonista la vincitrice del premio Oscar Kate Winslet: in Italia arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La storia, i cui dettagli al momento sono tenuti nascosti, racconta un anno tra le mura del palazzo di un moderno regime europeo mentre inizia a sgretolarsi.

Oltre alla star della saga di Avatar Kate Winslet, nel cast ci sono anche Matthias Schoenaerts (Le regole del caos), Guillaume Gallienne (Yves Saint Laurent), Andrea Riseborough (Birdman), Martha Plimpton (I Goonies) e Hugh Grant (Wonka, Notting Hill). Will Tracy è sceneggiatore e showrunner, nonché produttore esecutivo insieme a Frank Rich, Tracey Seaward, Kate Winslet, Stephen Frears e Jessica Hobbs. Gli sceneggiatori sono Seth Reiss, Sarah DeLappe, Gary Shteyngart e Jen Spyra.

The Regime, lo ricordiamo, arriverà in Italia in esclusiva su Sky e in streaming sulla piattaforma on demand NOW: restate con noi per tutte le prossime novità.