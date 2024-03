The Regime: cosa dovete sapere sulla nuova serie tv HBO e Sky con Kate Winslet

Debutterà lunedì 4 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la nuova serie tv HBO The Regime, con protagonista la star di Titanic e Avatar: La via dell'acqua vincitrice del Premio Oscar Kate Winslet.

Composta da un totale di sei episodi e scritta da Will Tracy e diretta da Stephen Frears (episodi 1, 2, 4) e Jessica Hobbs (3, 5, 6), la serie Sky Exclusive è una dark comedy che racconta un anno tra le mura del palazzo di un moderno e fittizio regime autoritario europeo. Al centro la figura della potente Cancelliera Elena Vernham (Winslet), che però si trova minacciata da un dissenso interno sempre più forte: con l’aiuto del suo braccio destro, tenterà di assicurarsi il potere mentre le cose cominciano a sgretolarsi intorno a lei.

Il grande cast internazionale comprende, accanto a Kate Winslet, anche Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton e il mitico Hugh Grant. Will Tracy è sceneggiatore e showrunner, nonché produttore esecutivo insieme a Frank Rich, Tracey Seaward, Kate Winslet, Stephen Frears e Jessica Hobbs. Gli sceneggiatori sono Seth Reiss, Sarah DeLappe, Gary Shteyngart, Jen Spyra e Juli Weiner: per la sua interpretazione, Kate Winslet ha recentemente rivelato di essersi ispirata nientemeno che a Putin.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di The Regime: la serie, lo ricordiamo, debutterà il 4 marzo in esclusiva per l'Italia su Sky e NOW.