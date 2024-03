The Regime, Hugh Grant ha paura di Kate Winslet: le parole dell'attore

The Regime, la nuova serie HBO in programmazione su Sky e Now, ha riportato dopo anni sullo stesso set Hugh Grant e Kate Winsle,t con l’attore che ha voluto specificare, nel corso di un’intervista, come si senta in difficoltà nell’apparire di nuovo al fianco di un’attrice tanto brava e riconosciuta come la connazionale.

Dopo aver riportato le parole di Kate Winslet a proposito del suo personaggio in The Regime, torniamo ad occuparci dello show per condividere le dichiarazioni, scherzose, del protagonista di Notting Hill sul condividere la scena con l’apprezzata interprete: “L’ho vista a malapena per trent’anni, dopo Ragione e Sentimento, e ora ero un po’ spaventato da lei. Voglio dire, Dio onnipotente, ha circa 400 Oscar ed è venerata”.

L’attore ha continuato, raccontando come abbia lavorato sul personaggio: “Sono abbastanza spaventato da questo tipo di donne, quindi si trattava soltanto di cercare di mostrare questo aspetto”.

Grant ha quindi spiegato come abbia trovato immediatamente interessante il prodotto e il personaggio che è stato chiamato ad interpretare: “Credo che Stephen Frears mi abbia mandato lo script all’improvviso, come è abituato a fare. Mi manda sceneggiature eccellenti. MI ha inviato questa e credo che i nostri gusti siano molto simili. Ho pensato fosse di classe. Che fosse Frears, che ci fosse Kate Winslet e che si trattasse di HBO. E per me ha funzionato molto bene sulla carta. Sembrava divertente, tagliente e un po’ folle in senso positivo. E mi piace interpretare individui complicati, falsi e narcisisti”.

In attesa di scoprire come andrà avanti la narrazione della coraggiosa serie in onda su Sky Atlantic, vi lasciamo al trailer ufficiale di The Regime.

