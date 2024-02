The Regime, Kate Winslet: 'La mia dittatrice è ispirata a Putin'

Dopo il trailer che mostra una tirannica Kate Winslet in The Regime, l’attrice ha rivelato di essersi ispirata a un leader mondiale per girare alcune scene della serie.

La star di Hollywood impersona Elena, la despota protagonista della nuova serie TV HBO The Regime, creata da Will Tracy (Succession). In una delle scene del primo episodio, la dittatrice canta mentre riceve una delegazione americana. Il Corriere Della Sera riporta le parole di Kate Winslet, che fanno riferimento a un evento in cui il presidente della Federazione russa Vladimir Putin fece la stessa cosa:

“Lo abbiamo visto tutti il filmato di Putin che intona Blueberry Hill davanti ad un parterre di stelle di Hollywood divertite e plaudenti. Lei si esibisce in Abbey Road e così prima di girare ho provato tanto. Credevo di aver fatto bene, di aver raggiunto un buon livello. Poi abbiamo girato e ho colto lo sguardo di disapprovazione di Stephen Frears (Regista del primo episodio). Faceva no con la testa. Temevo di aver stonato, invece il problema era che non lo avevo fatto. “Perché la canti così bene?”, era la sua critica. Aveva ragione, avevo sbagliato, Elena doveva essere ridicola anche in quella occasione.”

Qui potrete leggere tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV HBO The Regime, in onda dal 4 Marzo in esclusiva su Sky e NowTv.