The Regime, Kate Winslet è una leader assetata di potere nel trailer della serie HBO!

A più di otto mesi di distanza dal primo trailer di The Regime, il canale YouTube di HBO Max ha pubblicato una seconda clip, stavolta della durata di un minuto e cinquantacinque secondi. "Niente ha senso in questo mondo senza di lei" scrive Max come descrizione ufficiale.

"Da quanto sono diventato il vostro Cancelliere, siamo cresciuti incredibilmente come nazione" afferma il personaggio interpretato da Kate Winslet. "È tempo di mostrare all'America e a tutto il mondo quello che siamo davvero".

Seguono immagini del congresso, di lunghi corridoi monitorati dai militari e, incredibile a dirsi, di feste a tema natalizio! Sembra che lo show riserverà moltissime sorprese, e noi non vediamo l'ora di scoprirle. Inoltre, l'atmosfera cupa e frenetica è alternata da alcuni momenti più leggeri – basti pensare alla conversazione col bambino, rassegnato dalla risposta ricevuta. "Benedico tutti voi, e benedico il vostro amore" conclude il personaggio.

La storia, incentrata su un regime autoritario ormai in rovina, vanta un cast che comprende non soltanto Kate Winslet nei panni di un'immaginaria cancelliera di un'autocrazia europea, ma anche Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough e Martha Plimpton. Quanto alle riprese, si sono svolte principalmente in Austria e Regno Unito, nazioni la cui atmosfera peculiare è ben esemplificata nel trailer stesso. La presentazione in anteprima della serie TV avverrà il 3 marzo 2024.

In attesa di assistere a questo nuovo, entusiasmante progetto, una domanda sorge spontanea: Kate Winslet tornerà anche in Avatar 3? A rispondere è James Cameron, impegnato nella produzione del terzo capitolo della pluripremiata saga fantascientifica.