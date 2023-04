The Regime, Kate Winslet è Madama Cancelliera nel trailer ufficiale!

Dopo il ruolo di Ronal in Avatar 2, Kate Winslet torna come protagonista assoluta di The Regime, nuova serie HBO.

"Martha Plimpton: È un onore incontrarla, Madama Cancelliera.

Kate Winslet: Molto bene. Adoro questo blu martin pescatore. Cercheremo di non sporcarlo con il sangue".

"Tutto ciò che stiamo facendo è realizzare il nostro sogno. Il nostro sogno di una nuova Europa, senza limiti, senza crueltà. A volte bisogna scegliere la strada più difficile. Ho scelto quella strada. E l'ho fatto tutto in nome della libertà", afferma il personaggio interpretato dalla Winslet, mentre si alternano alcune scene che confermano quanto riferito ed altre che vanno leggermente in contrasto, mostrando la duplice natura della cancelliera. D'altronde la storia di The Regime, come si legge, "racconta la storia tra le mura del palazzo di un moderno regime europeo nel corso di un anno”.

Nel cast, insieme alla Winslet, ci saranno anche Hugh Grant, Matthias Schoenaerts, Andrea Riseborough e Marta Plimpton.. Tra gli autori si contano Seth Reiss, Sarah DeLappe, Juli Weiner, Gary Shteyngart, Juli Weiner. Stephen Frears dirigerà la serie, mentre Will Tracy (nonché produttore di Succession che sta volgendo al termine) ne è lo sceneggiatore, produttore (insieme alla Winslet) e showrunner della serie. Al di là di questo non si sa ancora molto del progetto.

In calce alla notizia potrete trovare il teaser trailer della serie. Cosa ne pensate? Vedrete il nuovo show con Kate Winslet? Fatecelo sapere nei commenti!

Per concludere, vi informiamo che The Regime arriverà nel 2024.